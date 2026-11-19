Си Цзиньпин назвал необходимостью положительное взаимодействие между державами Фото: REUTERS.

Положительное взаимодействие между крупнейшими мировыми державами является необходимостью, а не одним из возможных вариантов внешней политики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Встреча проходит 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Главы трех государств обсуждают международную обстановку, существующие конфликты и вопросы взаимодействия между ведущими мировыми державами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путину, Трампу и Си Цзиньпину есть о чем поговорить на фоне напряженной ситуации в мире. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала предстоящую встречу историческим событием. По ее словам, три государства несут общую ответственность за решение глобальных проблем и поддержание международной стабильности.