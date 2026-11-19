Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом призвал извлекать уроки из истории Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом призвал помнить историю, извлекать из нее уроки и на этой основе строить будущее.

«Нам необходимо помнить историю, извлекать из нее уроки и создавать будущее», — заявил китайский лидер, назвав историю лучшим учебником для человечества.

Помимо этого, в ходе переговоров глава КНР сравнил современный мир с глобальной деревней, в которой все государства и народы тесно связаны между собой и зависят друг от друга.

Напомним, главы трех держав впервые собрались за одним столом в подобном трехстороннем формате. Встреча прошла 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, площадкой для нее стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан».

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция