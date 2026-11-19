Встреча трех лидеров в Китае заставила Европу дрожать: Союз боится, что его «съедят» Фото: REUTERS.

Европейские страны опасаются оказаться «в меню» переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал Euronews, комментируя отсутствие представителей Евросоюза на трехсторонней встрече в Китае.

По оценке журналистов, Брюссель рискует остаться в стороне от обсуждения важнейших международных вопросов. Особую тревогу вызывает возможность того, что три державы договорятся о новом распределении сфер влияния без участия европейских государств.

«Если Европа не за столом, не находится ли она в меню?» — задается вопросом Euronews.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде признал, что европейские политики не хотят допустить разделения мирового влияния между Россией, Китаем и США. При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий вовсе не предопределено.

«Я не утверждаю, что это произойдет, но это то, чего мы не хотим видеть», — заявил глава норвежского МИД.

В то же время Euronews выразил надежду, что решить фундаментальные вопросы европейской безопасности без участия самого ЕС окажется невозможно.

Ранее западные СМИ сообщили, что европейские политики встревожены переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. В частности, они опасаются принятия решений о будущем системы безопасности Европы без участия Брюсселя. При этом эксперты отмечают, что Евросоюзу до сих пор не удалось утвердиться в качестве самостоятельного стратегического игрока на мировой арене.