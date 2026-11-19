Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов, которые использовались ВСУ Фото: REUTERS.

Войска России за минувшие сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство уточнило, что цели были ликвидированы в 148 районах проведения спецоперации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», - указано в сводке.

По имеющимся данным, в перечень пораженных объектов также вошли военные аэродромы, цеха по сборке беспилотников, склады с техникой и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВС России удалось освободить поселок Заливное в Запорожской области.