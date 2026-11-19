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Войска России за минувшие сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ведомство уточнило, что цели были ликвидированы в 148 районах проведения спецоперации.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», - указано в сводке.
По имеющимся данным, в перечень пораженных объектов также вошли военные аэродромы, цеха по сборке беспилотников, склады с техникой и боеприпасами.
Ранее сообщалось, что ВС России удалось освободить поселок Заливное в Запорожской области.