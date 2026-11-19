Си Цзиньпин: ядерную войну нельзя выиграть, она не должна быть развязана Фото: REUTERS.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить. Об этом он высказался во время проведения трехсторонних переговоров Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 19 ноября, в четверг, с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Китайский лидер призвал приложить максимум усилий для недопущения ядерной войны, а также призвал соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за тотальный запрет ядерного оружия и ликвидацию всех его запасов ради построения безъядерного мира.

«Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости для государств придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, уважать суверенитет и территориальную целостность стран.

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