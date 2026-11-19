Филиппо назвал историческим моментом встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина Фото: REUTERS.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал историческим моментом трехстороннюю встречу российского президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В публикации он также обратил внимание на ситуации во Франции, раскритиковав главу государства Эммануэля Макрона.

«И вот перед вами исторический кадр! Трамп, Си Цзиньпин и Путин вместе обсуждают мировые дела. Тем временем одержимая Европой Франция Макрона заперлась в Берлине и выписывает очередной чек Зеленскому… Давайте вернем себе свободу и величие!» — написал он в мессенджере Х, сопроводив публикацию видеозаписью переговоров.

Напомним, первая трехсторонняя встреча глав России, США и Китая состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Площадкой для переговоров стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан».

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция