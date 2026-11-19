Си Цзиньпин: Китай, Россия и США не должны пересекать красные линии друг друга Фото: REUTERS.

На трехсторонней встрече в Шэньчжэне председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность уважения красных линий между крупными державами. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом он акцентировал внимание на необходимости соблюдения "красных линий", которые нельзя пересекать.

"По важным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы друг друга, мы должны предварительно общаться, ставить себя на место друг друга и действовать осторожно, избегая нарушения красных линий друг друга", - уверен председатель КНР.

Ядерное оружие необходимо полностью запретить и ликвидировать из-за его огромной опасности для человечества, также заявил Си Цзиньпин. Ядерный конфликт недопустим, так как в нем невозможно победить, и на кону слишком много жертв.

Ранее KP.RU сообщил, что Си Цзиньпин призвал крупные державы уважать суверенитет друг друга. На встрече в Шэньчжэне он заявил, что это поможет избежать конфликтов.