Страны АТЭС одобрили масштабную программу по взаимосвязанности экономик до 2035 года Фото: REUTERS.

Страны-участницы АТЭС заключили договор о развитии ИИ-технологий на благо людей. Документ также подписал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение устанавливает единые правила для 21 экономики объединения. Государства будут использовать передовые разработки в первую очередь для повышения уровня жизни обычных граждан.

Кроме того, участники встречи одобрили масштабную программу по взаимосвязанности экономик на период с 2026 по 2035 год. Этот документ пришел на смену прошлой десятилетней стратегии, которую принимали в Пекине в 2014 году.

Ранее KP.RU информировал, что в настоящий момент в Шэньчжэне проходит саммит АТЭС. В нем принимают участие множество мировых лидеров, в том числе Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп.