Российская ПВО за сутки сбила 268 украинских дронов и восемь ракет «Нептун» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 268 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь управляемых ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых ракет большой дальности Нептун и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие на переходе морем поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск. Помимо этого, были нанесены удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).