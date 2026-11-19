Фото: Правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что строительство Южного обхода Тюмени стартует в самое ближайшее время. По его словам, эта трасса имеет ключевое значение как для всей России, так и для региона. Соглашение о совместном финансировании возведения современной автомагистрали было подписано главой области и замминистра транспорта РФ Игорем Костюченко.

Подписание состоялось в Москве на XX Международном форуме «Транспорт России». Александр Моор подчеркнул, что Южный обход длиной немногим более 20 километров соединит четыре федеральные автотрассы, что важно для страны в целом.

«Для нашего региона Южный обход также имеет большое значение, поскольку позволит разгрузить городские магистрали Тюмени от транзитного транспорта», – добавил Глава региона.

Кроме того, как отметил губернатор, строительство обхода даст импульс дальнейшему экономическому росту Тюменской агломерации. «Эту автотрассу очень ждут резиденты нашего нового индустриального парка «Московский». Я уверен, что все земельные участки, которые расположены вдоль Южного обхода, со временем будут очень востребованы. Там могут появиться и объекты промышленности, жилищного строительства», — заявил Александр Моор.

Работы начнутся после определения подрядчика. Новая магистраль войдет в состав трассы М-12, которую по поручению президента России планируется продлить до Владивостока.