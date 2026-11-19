Politico: Зеленский оказался в коалиции колеблющихся на фоне визита Путина в КНР Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский 19 ноября примет участие во встрече представителей малых и средних стран на фоне трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. Об этом пишет Politico, называя собрание «коалицией колеблющихся».

В публикации отмечается, что прежняя «коалиция желающих» ослабевает из-за отсутствия сильного лидерства и утраты политического авторитета Францией, Германией и Великобританией. Авторы материала также критически отозвались об организаторах встречи, назвав их двумя ослабленными европейскими лидерами и новым участником, не имеющим мандата.

Тем временем 19 ноября президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Это первый в истории контакт руководителей трех стран в таком формате. В повестку вошли вопросы международной безопасности, украинский конфликт и пути снижения напряженности в мире.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция