Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично проводил российского коллегу Владимира Путина до автомобиля после завершения трёхсторонних переговоров.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп покинул площадку чуть раньше.

Сегодня в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла первая в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры начались в 11:30 мск и длились около полутора часов. Перед началом обсуждения лидеры выступили со вступительными речами, обозначив среди ключевых тем встречи ядерное разоружение и урегулирование конфликта на Украине.

До начала трехстороннего формата Путин и Трамп провели также двустороннюю встречу, которая длилась чуть менее часа. Помощник президента Юрий Ушаков положительно оценил переговоры Путина с Трампом. Трамп также провел переговоры с Си Цзиньпином, после чего лидеры трёх стран собрались за одним столом.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция