Володин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником в зале заседаний нижней палаты. Спикер обратил внимание на историческое значение даты 19 ноября для отечественных войск.

По словам Володина, 19 ноября 1942 года в 7:30 утра залпом «Катюш» стартовало контрнаступление Красной армии под Сталинградом. Он отметил, что наступлению предшествовала 80-минутная артиллерийская подготовка, а само сражение завершилось победой.

«Именно этот день считается Днем ракетчиков-артиллеристов в нашей истории», — заявил политик. Спикер подчеркнул, что в этот день будет правильным адресовать теплые слова поздравления ракетчикам и артиллеристам по случаю их профессионального праздника.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 ноября 1942 года советские войска начали операцию «Уран», в ходе которой нанесли удары по флангам немецкой группировки под Сталинградом. Уже 23 ноября части Красной армии сомкнули кольцо окружения вокруг войск противника.