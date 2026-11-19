Угасал на глазах публики: названа причина смерти 29-летнего комика Элдоса Алмазова

Причиной смерти 29-летнего стендап-комика Элдоса Алмазова стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся на протяжении нескольких лет. Об этом РИА Новости сообщили родственники юмориста.

По словам близких, все это время семья пыталась помочь Алмазову справиться с тяжелой болезнью. Особенно много усилий для его лечения приложили родители.

«Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой страшной болезнью, у него была онкология. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — рассказала собеседница агентства.

О смерти комика стало известно 19 ноября. Ранее родственники сообщили, что его сердце остановилось во время хирургической операции.

Напомним, в сентябре Алмазов перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. У артиста диагностировали остеосаркому — агрессивную форму рака костной ткани. До хирургического вмешательства он прошел четыре курса химиотерапии. После операции юморист заново учился ходить и готовился к установке протеза вместо пораженной кости ноги.