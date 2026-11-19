Президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи и заявил, что никто не ожидал, что все так пройдет. Об этом политик сказал после переговоров с китайским коллегой и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Российский лидер подчеркнул уникальность нынешнего диалога, поскольку руководители трех государств впервые провели диалог вместе.

«Спасибо большое. И за организацию, и за все. Мне кажется, никто даже не ожидал, что все так пройдет», - высказался глава государства.

Недавно KP.RU писал, что трехсторонние переговоры лидеров РФ, КНР и Штатов завершились. Они продлились более часа. Стороны детально обсудили глобальные конфликты и меры по противодействию терроризму.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция