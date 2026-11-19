Кинолог Голубев: Собаки в холодный сезон чаще наблюдают за улицей из окна Фото: Олег ЗОЛОТО.

Собаки с приходом холодов начинают долго смотреть в окно. И это не случайное поведение животного. Одна из причин связана с недостатком впечатлений. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Холодный сезон влияет не только на людей, но и на собак. За этим - не просто общие фразы вроде „осенней или зимней хандры“, а реальные причины. Одно из главных, что приносит с собой смена сезонов для собак, - это более низкий уровень обогащения среды», - сказал эксперт.

Из-за короткого светового дня и непогоды прогулки у собак сокращаются, а запахов вокруг становится меньше. Окно в таком случае становится телевизором для животного. При помощи него пушистый друг следит за окружающим миром. К тому же, осенью и зимой собаки инстинктивно выбирают самое солнечное место в доме, а у окна оно обычно еще и теплое из-за батареи.

Как KP.RU писал ранее, во время отопительного сезона владельцам домашних животных нужно следить не только за температурой в квартире, но и за тем, достаточно ли питомец пьет.