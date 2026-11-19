Владимир Путин выйдет к прессе после встречи с Трампом и Си Цзиньпином: о чем будет говорить президент Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию по итогам трехстороннего саммита с участием американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встреча руководителей трех держав состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ожидается, что Путин расскажет журналистам о результатах переговоров и затронутых международных вопросах.

Ранее Песков допустил, что часть трехсторонней встречи России, США и Китая может пройти в присутствии журналистов. По его словам, окончательное решение об открытом формате переговоров зависело от китайской стороны как организатора саммита. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва готова к общению с представителями СМИ.