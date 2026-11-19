«УП»: Арахамия стал новым серым кардиналом украинской политики вместо Ермака Фото: REUTERS.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия стал новым серым кардиналом украинской политики, заняв место бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на многочисленные источники в политических кругах страны.

По данным журналистов издания, менее чем за год после отставки Андрея Ермака Давид Арахамия выстроился на вторую позицию в украинской иерархии власти. Источники газеты отмечают, что политик сосредоточил в своих руках контроль над переговорным процессом, за что в политической среде получил прозвище Ермак 2.0.

Как пишет «Украинская правда», усиление аппаратного веса Арахамии сопровождается обострением его отношений с антикоррупционными ведомствами страны. По оценке издания, политику, как ранее и Ермаку, может грозить уголовное преследование, в связи с чем он пытается использовать участие в переговорах как защиту от возможных обвинений в причастности к незаконным выплатам парламентариям.

Авторы публикации также допускают, что для сохранения собственного влияния глава фракции может задействовать подконтрольных силовиков. По версии журналистов, за конфликтом между Службой безопасности Украины и офисом генерального прокурора с одной стороны и Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с другой могут стоять личные политические интересы Арахамии.

Напомним, в мае этого года Ермака обвинили в легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) через проект элитного строительства «Династия» под Киевом.