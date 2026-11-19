Первые установки и семена доставили на станцию Восток в 2020 году. Фото: Евгений САЗОНОВ.

Российские ученые добились заметного роста урожайности овощей и фруктов в Антарктиде. На станции Восток выращивают зелень, огурцы, томаты, перцы и даже арбузы. Заведующая лабораторией регулируемых систем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова рассказала, как удалось наладить сельское хозяйство в условиях вечной мерзлоты. Об этом пишет mk.ru.

«Мы учли, что корням нужно не только неограниченное питание, подходящая для полноценного развития растения температура, достаточное количество кислорода, подходящий уровень рН в корнеобитаемой среде, но и определенное соотношение в ней твердой, жидкой и воздушной фазы», – пояснила Панова.

Для выращивания растений ученые разработали специальную панопоническую систему. Она сочетает несколько способов выращивания. Корни получают питательный раствор, кислород и необходимое тепло, а сами растения закрепляются на твердой основе, которая имитирует верхний слой почвы. В установке также автоматически регулируются освещение, температура, влажность и движение воздуха.

Первые установки и семена доставили на станцию Восток в 2020 году. С тех пор там вырастили более 300 сортов растений, относящихся к 37 культурам. Среди них разные виды капусты и салата, руккола, базилик, укроп, томаты, огурцы и арбузы. Первый урожай арбузов собрали в 2023 году.

Ранее ученые выяснили, что Антарктида покрылась льдом из-за большой высоты над уровнем моря. Чем выше расположена территория, тем холоднее там воздух.