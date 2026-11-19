Фото: Илья Кабанов

Настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, что в Вологодской области, лично привез в Москву зиму и первые подарки. В свой День рождения, 18 ноября, зимний волшебник дал свою первую в зимнем сезоне пресс-конференцию, наградил участников акции «Поздравь Деда Мороза».

— Каждый год 18 ноября я отмечаю свой День рождения, а потом отправляюсь в путь, чтобы лично убедиться, как необъятная страна готовится к чуду, — улыбается главный волшебник.

Но в этот раз его визит в Москву особенный. Вологодская область официально признана новогодней столицей России! А впереди нас ждет грандиозное событие: в 2027 году сразу три города-юбиляра — Москва, Вологда и Великий Устюг — отпразднуют свое 880-летие.

В Российской детской библиотеке уже начались чудеса – появились кружевные птицы – символ Вологодской области, а сцена превратилась в подиум, где показали наряды с вологодскими мотивами. Зимний волшебник поблагодарил участников акции «Поздравь Деда Мороза». Всего на конкурс поступили работы от 4,6 тысяч ребят. Эксперты выбрали 103 наиболее интересных проекта.

Дарья Таранова из Мытищ специально связала для Дедушки Мороза варежки и сумочку. Школьница призналась, что рукоделием увлекается давно, но за такую работу взялась впервые. Подарок был оценен, и семья получила главный приз - сертификат на посещение Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Кстати, побывать там могут все желающие. Уже запущен новый туристический проект «Москва + Вологодская область: Из столицы в край северных легенд». Он объединяет достопримечательности Русского Севера.

Роман Максименко – отец трех дочек, семья уже дважды бывала в Великом Устюге:

— Планируем и в третий раз, чтобы младшая дочка тоже увидела, как живет Дед Мороз. Сколько ездим, всегда находим что-то новое и интересное. Очень любим Вологодскую область!

Дружба регионов рождает настоящее туристическое волшебство. Анна Нефедова, заместитель генерального директора Проектного офиса по развитию туризма Москвы, рассказывает о «Стратегии встречных туристических потоков»:

— Мы помогаем Вологодской области представлять свой потенциал в столице, а москвичи все чаще едут на Русский Север. Гастрономия, народные промыслы, промышленный туризм… А на прошлой неделе мы запустили совместный маршрут в Москву и Вологодскую область для китайских туристов прямо из Шэньчжэня!

Баннеры с видами Вологодчины украшают улицы Москвы, а на сервисе RUSSPASS доступно более 100 северных предложений. И это только начало. Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Кобыльников уверен - статус новогодней столицы и грядущие юбилеи увеличат турпоток. Тем более транспортная доступность повышается:

— Обновляем аэропорт в Вологде, к 2028 году запустим новый терминал. Да и рейсы в Великий Устюг в сезон летают регулярно.

— Приезжайте к нам, поокаем, потрёкаем, чаю пошвыркаем, — приглашает Дед Мороз в свою резиденцию. Там он готов подробно рассказать все, о чем спрашивали детишки – пьет ли он горячий чай, кто раскладывает подарки, чем занимаются Снеговики и что он делает летом. Оказалось, что и без зимы у Деда Мороза полно забот и интересных программ для детей – различные мастер-классы, конкурсы и даже рыбалка.

А пока Дед Мороз гостит в столице. С 1 декабря стартует масштабный проект «Зима в Москве» с более чем 500 площадками! Дед Мороз 24 декабря лично откроет каток на Болотной площади, 27 декабря заглянет на праздничную елку мэра, 12 и 27 декабря побывает в Парке Горького и 26 декабря в «Острове мечты».