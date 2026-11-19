На более поздних этапах появляется одышка даже при привычных нагрузках. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может долго развиваться незаметно, а первые симптомы люди часто принимают за обычный кашель, бронхит или возрастные изменения. Одним из главных факторов риска остается курение. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал о ранних признаках заболевания и причинах, по которым его трудно распознать. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Процесс перехода в ХОБЛ, как правило, незаметный. На первой стадии человек может не замечать каких-то изменений», – подчеркнул врач.

По словам Овечкина, одним из первых симптомов болезни становится утренний кашель с небольшим количеством мокроты. При этом заметное ухудшение самочувствия может наступить не сразу. Для развития ХОБЛ после воздействия неблагоприятных факторов, например курения, может потребоваться не менее десяти лет.

На более поздних этапах появляется одышка даже при привычных нагрузках: человеку становится трудно подниматься по лестнице или выполнять обычные дела. Многие списывают это на усталость или возраст, однако такие изменения – повод обратиться к пульмонологу и проверить работу легких. В последние годы российские врачи выявляют ХОБЛ и у пациентов младше 40 лет, в том числе у тех, кто никогда не курил.

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