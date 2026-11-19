Европа «включила обиду» после декларации РФ, США и Китая: прозвучал странный отказ Фото: REUTERS.

Еврокомиссия отказалась давать оценку совместной декларации России, США и Китая, принятой по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне. Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

«Мы пока не готовы делать комментарии», — сообщил европейский чиновник.

При этом Виганд обозначил позицию Брюсселя по двум положениям документа. По его словам, Евросоюз поддерживает предложенную генеральным секретарем ООН программу реформирования организации. Кроме того, ЕС продолжает выступать в защиту Международного уголовного суда, считая его важной частью международного миропорядка.

Совместную декларацию приняли 19 ноября после переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее агентство Reuters обратило внимание на ослабление геополитического влияния Евросоюза. По оценке журналистов, встреча трех мировых лидеров продемонстрировала, что Европа остается в стороне от принятия важнейших международных решений, несмотря на свой экономический вес.