Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне стала для Москвы и Пекина демонстрацией растущего влияния в мировой политике. Такое мнение опубликовала автор телеканала CNN, назвав переговоры важным шагом к многополярному миропорядку.

«Теперь обе страны [Россия и Китай - прим. ред.] могут рассматривать свою беспрецедентную совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита в Китае как свой самый большой успех на сегодняшний день в деле изменения мирового порядка — в пользу многополярности и своих интересов», — пишет автор в публикации.

Она отметила, что окончательные результаты встречи и долгосрочное значение нового трехстороннего формата пока остаются неясными. При этом, по её словам, для России и Китая сам факт переговоров стал возможностью показать собственный дипломатический вес и равноправную роль в глобальной повестке наряду с США.

Трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Она стала первым в истории разговором лидеров России, США и Китая в таком формате. Переговоры начались около 11:30 мск и продолжались примерно полтора часа.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция