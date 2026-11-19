Владимир Путин рассказал, на что надеется после саммита в Китае Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на достижение взаимопонимания между крупнейшими мировыми державами. Об этом глава государства заявил по итогам трехстороннего саммита с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия России, США и Китая, Путин отметил, что предсказать развитие международной ситуации невозможно.

«Только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимное понимание было», — сказал президента России.

Заявление прозвучало после завершения переговоров в китайском Шэньчжэне. Встреча руководителей трех государств состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС и продолжалась около полутора часов.

Ранее Трамп призвал Россию и Китай совместно искать новые способы решения международных проблем. По словам американского лидера, существующие разногласия необходимо преодолевать путем диалога. Он также выступил за объединение усилий трех держав в вопросах нераспространения ядерного оружия.