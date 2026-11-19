Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Вопрос реформирования Организации Объединенных Наций поднимался в ходе трехстороннего саммита в Шэньчжэне. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

Российский лидер уточнил, что главы трех держав обменялись мнениями о том, как сделать работу организации более эффективной. Ведь ООН всегда должна решать современные вызовы. По словам главы государства, прямой диалог между Москвой, Пекином и Вашингтоном уже создает важную основу для поиска общих решений.

«Мы все признаем, что это необходимо делать, приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня», - сказал он.

KP.RU прежде писал, что 19 ноября в Китае прошла встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Стороны диалога детально обсудили шаги по формированию новой системы безопасности. По итогам переговоров был подписан ряд соглашений.