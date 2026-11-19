Владимир Путин обратился с важным заявлением по ООН: Он призвал к переменам Фото: REUTERS.

Организацию Объединенных Наций необходимо адаптировать к современным мировым реалиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал учитывать изменения, происходящие в международной политике. По его мнению, деятельность ООН должна соответствовать нынешним условиям и вызовам, с которыми сталкиваются государства.

Вопрос реформирования организации также затрагивался на трехстороннем саммите России, США и Китая в Шэньчжэне. По итогам переговоров лидеры трех держав приняли совместную декларацию, предусматривающую содействие преобразованиям в ООН.

Ранее Путин заявил, что Москва поддерживает справедливую реформу Организации Объединенных Наций. По словам президента, в ее работе необходимо усилить роль государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом глава государства подчеркнул, что серьезные изменения невозможны без широкого международного согласия. Реформа должна затронуть не только представительство стран, но и содержание деятельности организации.