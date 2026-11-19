Владимир Путин рассказал о требованиях России по европейской безопасности Фото: REUTERS.

Россия пока не сформулировала исчерпывающий перечень требований по обеспечению безопасности в Европе, однако все ее условия являются законными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул правомерность российской позиции по вопросам европейской безопасности. При этом конкретные требования Москвы еще предстоит подробно определить.

Тема будущей системы безопасности на континенте остается одним из важных вопросов международной повестки. Россия неоднократно заявляла о необходимости учитывать ее национальные интересы при выработке соответствующих договоренностей.

Ранее Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагает создать новую архитектуру безопасности в Европе, однако Брюссель отвергает эту инициативу. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС не намерен обсуждать новую систему европейской безопасности с Россией и США.