Путин объяснил, почему позиция Вашингтона на мировой арене часто меняется Фото: REUTERS.

Непоследовательность действий США на мировой арене во многом обусловлена сложным устройством американской политической системы. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время общения с представителями СМИ по итогам трехсторонней встречи с китайским и американским коллегами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Глава государства отметил, что постоянная внутренняя борьба в администрации Штатов напрямую влияет на устойчивость достигнутых договоренностей. По словам Путина, Москва учитывает эти особенности при выстраивании диалога.

«Там много... инструментов сохранения баланса политических сил, поэтому так просто со стороны, когда смотришь, кажется, что здесь непоследовательно, там не так, как бы хотелось. Но самое главное в другом», - отметил он.

Напомним, что 19 ноября в Китае прошла встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Главной темой диалога стала новая архитектура глобальной безопасности.