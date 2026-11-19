Путин призвал политиков не просто смотреть новости, а создавать их Фото: REUTERS.

Политики должны не просто следить за новостями, а самостоятельно создавать их. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя роль политических лидеров в международных процессах.

Глава государства подчеркнул, что от представителей власти требуются активные действия, а не только наблюдение за происходящими событиями.

Заявление прозвучало на фоне завершившегося в китайском Шэньчжэне трехстороннего саммита России, США и Китая. В ходе встречи Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили актуальные международные вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия крупнейших мировых держав.

Ранее Трамп призвал Москву и Пекин совместно искать новые способы решения глобальных проблем. По словам президента США, объединение усилий трех государств позволит выработать новые подходы к преодолению существующих разногласий. Американский лидер выступил с таким предложением во время трехсторонних переговоров в Китае.