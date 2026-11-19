Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Жители Донбасса объявили о своей независимости от Украины в полном соответствии с первой статьей Устава ООН. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Он подчеркнул, что право народов на самоопределение закреплено в основополагающих международных документах. По словам Путина, после государственного переворота на Украине у людей в регионе не оставалось другого пути для защиты своих прав и жизней.

«Только мы, и то спустя какое-то время, через 8 лет, признали их независимость, заключили с ними договор о взаимопомощи и начали оказывать им эту помощь в рамках нашего межгосударственного договора», - отметил лидер РФ.

KP.RU писал ранее, что 19 ноября в Китае прошла встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Политики обсудили шаги по созданию новой системы безопасности.