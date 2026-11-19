Путин: РФ признала Донбасс после заявления Киева об отказе от договоренностей Фото: REUTERS.

Российская Федерация признала республики Донбасса только после того, как Киев публично заявил о своем отказе выполнять договоренности. Об этом заявил президент России Владимир Путина по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

«Когда они публично заявили <...>, что они не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, только после этого мы признали непризнанные на тот момент новые республики - Донецкую и Луганскую», - заявил Путин.

По словам президента, по сути киевский режим сам начал боевые действия на юго-востоке Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путина напомнил о решении жителей Донбасса в вопросе присоединения к России. Президент подчеркнул, что народ объявил о своей независимости от Украины в полном соответствии с первой статьей устава ООН.