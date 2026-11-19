Владимир Путин жестко отверг претензии по территориям: Россию не «подвинуть» Фото: REUTERS.

Попытки заставить Россию пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что попытки «подвинуть» Москву в вопросах территориального характера не имеют перспектив. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что при решении территориальных вопросов главным для России остаются люди, проживающие на этих землях. Такую позицию президент озвучил во время переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября. Глава государства подчеркнул, что Москва рассматривает территориальную проблематику прежде всего с точки зрения интересов населения.