В первые дни после отказа от сигарет тяга к курению и неприятные ощущения могут быть особенно сильными. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Отказ от курения может сопровождаться раздражительностью, тревожностью и сильной тягой к сигаретам. Невролог Екатерина Демьяновская заявила, что самыми трудными обычно становятся первые два-три дня без никотина. Об этом пишет RT.

«После прекращения курения мозгу требуется время на обратную перестройку. Наиболее интенсивные проявления отмены никотина разворачиваются в первые двое-трое суток, когда остатки никотина и его метаболитов окончательно покидают организм», – отметила врач.

По словам Демьяновской, никотин быстро проникает в мозг и запускает выброс дофамина. При регулярном курении мозг адаптируется к поступлению никотина и увеличивает количество рецепторов, которым требуется новая доза. Когда уровень вещества снижается, человек испытывает тревогу, раздражительность и напряжение.

В первые дни после отказа от сигарет тяга к курению и неприятные ощущения могут быть особенно сильными, однако отдельные приступы желания закурить длятся всего несколько минут. В течение первого месяца количество избыточных никотиновых рецепторов начинает сокращаться, а примерно через четыре-шесть недель их плотность приближается к исходной.

Прежде терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что курение может притуплять вкусовые ощущения и лишать человека способности в полной мере чувствовать вкус привычной еды.