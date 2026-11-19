Россия готова на компромиссы по Украине, но есть нюанс: Владимир Путин назвал одно условие Фото: REUTERS.

Россия допускает достижение компромиссов по урегулированию украинского конфликта, если Киев и его западные спонсоры признают сложившиеся реалии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

«Если украинские власти и их спонсоры осознают эти реалии, тогда, думаю, что и компромиссы, о которых мы говорим и о которых я упомянул, они состоятся», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин усомнился в готовности нынешних украинских властей прекратить боевые действия. По его словам, мирное урегулирование потребует проведения выборов на Украине, после которых действующему руководству будет сложно сохранить власть.

Глава государства добавил, что Москва стремится не к временному перемирию, а к установлению долгосрочного и бессрочного мира.

Ранее Путин призвал Киев и его европейских союзников принимать ответственные решения с учетом реальной обстановки. Президент подчеркнул, что для начала мирного процесса необходимо отказаться от обвинений в адрес России в нежелании вести переговоры. По его словам, дальнейшее урегулирование зависит в том числе от готовности украинских властей и западных стран учитывать существующие обстоятельства.