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Соединенные Штаты настойчиво просят Россию согласиться на участие представителей Европы в переговорах по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.
«Американская сторона настойчиво, именно настойчиво, просит нас согласиться с участием европейцев в этих переговорах», - сообщил глава государства.
Как подчеркнул Путин, без смены политических элит в некоторых странах Европы невозможно будет полноценно восстановить отношения с этими государствами.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин дал жесткую характеристику европейцам. По словам президента, страны Европы, финансирующие киевский режим, фактически являются стороной конфликта на Украине и непосредственно вовлечены в него.