Путин: США настойчиво просят Россию согласиться на участие Европы в переговорах Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты настойчиво просят Россию согласиться на участие представителей Европы в переговорах по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

«Американская сторона настойчиво, именно настойчиво, просит нас согласиться с участием европейцев в этих переговорах», - сообщил глава государства.

Как подчеркнул Путин, без смены политических элит в некоторых странах Европы невозможно будет полноценно восстановить отношения с этими государствами.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин дал жесткую характеристику европейцам. По словам президента, страны Европы, финансирующие киевский режим, фактически являются стороной конфликта на Украине и непосредственно вовлечены в него.