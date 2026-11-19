Владимир Путин указал на источник власти Зеленского и компании: Он оказался преступным Фото: REUTERS.

Нынешние власти Украины пришли к управлению страной в результате государственного переворота, однако Россия даже с ними готова вести переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что именно госпереворот стал источником власти действующего киевского руководства. Несмотря на обстоятельства его прихода к власти, Москва не исключает возможности диалога с украинской стороной.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Россия продолжает настаивать на необходимости достижения долгосрочных договоренностей, учитывающих ее интересы безопасности.

Ранее Путин напомнил, что Москва выступала за мирное разрешение противоречий с Украиной еще с 2014 года. По словам президента, российская сторона сначала предлагала договориться с жителями юго-восточных регионов страны, а затем поддержала Минские соглашения. Глава государства подчеркнул, что Россия по-прежнему готова искать дипломатический выход из конфликта.