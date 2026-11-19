Путин: без смены элит в некоторых странах ЕС невозможно восстановить отношения Фото: REUTERS.

Без смены политических элит в некоторых европейских странах невозможно будет полноценно восстановить отношения с этими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Как сообщил глава государства, люди в европейских странах не хотят милитаризации и никаких войн, «тем более с Россией».

Ранее Путин назвал чушью заявления о планах России напасть на Европу. Российский лидер неоднократно опровергал утверждения о подготовке нападения на Европу.