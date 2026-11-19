Владимир Путин рассказал, чем для Украины обернутся нападки на Крымский мост Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия усилит свое присутствие в Запорожской и Херсонской областях после атак ВСУ на Крымский мост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента «Комсомольской правды» Валентина Алфимова на пресс-конференции в Китае.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать Крым продовольствием и другими необходимыми грузами, несмотря на повреждения переправы. По его словам, для этого уже существует альтернативный сухопутный маршрут, проходящий через новые регионы страны.

«Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. И мы будем только усиливать там своё присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что власти намерены укреплять безопасность трассы «Новороссия», которая связывает Крым с остальной территорией РФ. При этом президент сравнил сложность обеспечения перевозок по этому маршруту с работой знаменитой Дороги жизни через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны.

Путин также обратил внимание на опасности, которым подвергаются гражданские водители. По его словам, при перевозке грузов уже есть потери, однако люди продолжают выполнять свою работу.

«Мы будем делать всё для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу и отодвигать дальше, отодвигать дальше противника на этом направлении так же, как и на других направлениях», — подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что российские войска продолжат создавать зону безопасности вдоль границы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об усилении мер безопасности на трассе Р-280 «Новороссия» после атак ВСУ на переправу. По его словам, снабжение региона не нарушено, а сухопутный маршрут продолжает работать. Аналогичные меры были приняты в Херсонской области, где власти совместно с Минобороны обеспечивают защиту транспортного сообщения.