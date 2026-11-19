Владимир Путин позвал европейцев в Москву: «Эту политическую диарею надо прекращать» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Китае.

По словам российского лидера, предложение европейским политикам уже направлено по дипломатическим каналам. Москва готова выслушать их позиции и обсудить существующие разногласия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что имена приглашенных пока раскрывать не будут.

Путин обратил внимание на противоречивую позицию Европы. С одной стороны, представители ЕС говорят о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта, а с другой — продолжают обещать разместить на Украине свои военные контингенты. Президент напомнил, что для России подобные действия категорически неприемлемы.

«Нас американцы всё призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения, эту политическую диарею надо прекращать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Песков заявил, что Москве необходимо напрямую обсудить с европейскими представителями их подход к украинскому урегулированию. В Кремле хотят понять, способна ли позиция ЕС содействовать достижению мира. По словам представителя президента, без такого диалога оценить перспективы участия Европы в переговорном процессе затруднительно.