Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов получил 10 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщил ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить Цаликову Руслану Хаджисмеловичу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - приводит агентство решение суда.

По данным издания, также Цаликову суд зачел в срок наказания срок содержания под домашним арестом. Бывший чиновник также лишен государственных наград.

В марте Цаликова поместили под домашний арест по состоянию здоровья. Содержание в СИЗО приводило к проблемам с его самочувствием.

Ранее в СК России сообщили, что бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по делу о взятках.