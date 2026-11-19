Радиостанция Судного дня выключилась после встречи лидеров РФ, Китая и США Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция Судного дня выключила передатчик после встречи лидеров РФ, Китая и США. Об этом сообщает в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

В течение 40 минут передатчик был выключен, и только по состоянию на 16:10 по московскому времени его вновь включили.

Ранее по итогам трехстороннего саммита с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин выразил надежду на достижение взаимопонимания между крупнейшими мировыми державами.

Как писал сайт KP.RU, декларация глав России, Китая и США о мире была принята по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне. Путин и Трамп выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция