Певица отметила, что переживает из-за сорванных выступлений. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о непростом периоде в жизни и череде неприятных событий, с которыми ей приходится сталкиваться в последнее время. Несмотря на трудности, певица старается сохранять спокойствие и не терять любви к своей профессии. Об этом пишет gazetametro.ru.

«Я сильная, меня жизнь закалила. Я же с 16 лет катаюсь по стране. В этом году исполнилось 55 лет, как я в профессии: 1 сентября 1971 года в моей трудовой книжке появилась первая запись – «Артист», – призналась Долина.

Одним из последних неприятных эпизодов стала отмена концерта в Московском государственном институте культуры, где студенты кафедры певицы должны были выступить вместе с Николаем Басковым. Выступление отменили за несколько минут до начала после сообщения об опасности в здании. Началась эвакуация. По словам Долиной, подобные происшествия в институте за последний месяц случались уже четыре раза.

Певица отметила, что переживает из-за сорванных выступлений, особенно когда зрители приезжают из других городов. При этом она не собирается отказываться от сцены. Долина также рассказала, что с возрастом научилась относиться к себе с юмором и анализировать собственные поступки.

Ранее KP.RU выяснил, на чем Лариса Долина продолжит зарабатывать. Несмотря на отказ от некоторых выступлений, певица по-прежнему будет получать доход от концертов и появлений на телевидении, в том числе в новогоднем эфире.