Певица Линда Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тверской суд Москвы продлил на три месяца домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Под домашним арестом продюсер будет как минимум до 20 февраля 2027 года. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Кувшинову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Поводом для расследования стал конфликт из-за авторских прав на песни «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие композиции, которые исполняла Линда. Максим Фадеев заявлял о претензиях к документам, на основании которых права на его произведения оказались у других лиц.

Ранее KP.RU писал, что Тверской суд Москвы отправил 14 мая Михаила Кувшинова под домашний арест. В рамках расследования правоохранители также опрашивали певицу Линду, ее отпустили после следственных действий.