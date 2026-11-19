Минобороны: Ракетные войска и артиллерия РФ завершают переход на новую систему Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России завершают переход на разведывательно-огневую систему. Об этом заявил начальник РВиА генерал-полковник Дмитрий Клименко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, новая система объединит разведывательные, огневые, управляющие и обеспечивающие подразделения. Ее основу составят разведывательно-ударные огневые комплексы, в которые войдут средства поражения, артиллерийской и воздушной разведки, управления и обеспечения.

Клименко пояснил, что такая организация позволит быстрее обнаруживать цели и наносить по ним удары, а также повысит живучесть российских формирований на поле боя. По его оценке, опыт специальной военной операции подтвердил правильность выбранного направления развития войск.

Также KP.RU писал, что российские артиллеристы стали получать координаты целей от операторов беспилотников напрямую, без передачи через командный пункт. Это позволяет быстрее реагировать на обнаружение объектов противника.