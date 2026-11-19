Поезд «Таврия» отправился в Керчь после открытия одного из путей Крымского моста Фото: REUTERS.

Пассажирский поезд «Таврия» направлением Москва – Керчь был отправлен со станции Тамань после открытия одного из путей Крымского моста. Об этом говорит в заявлении пресс-службы Минтранса России.

«Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Поезд «Таврия» № 92/91 Москва - Керчь отправлен», - сообщает ведомство.

Как отметили в компании «Гранд Сервис Экспресс», остальные поезда «Таврия» курсируют по расписанию. Также осуществляется движение автобусов от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путина рассказал, чем обернутся для Украины нападки на Крымский мост. По словам главы государства, Россия усилит свое присутствие в Запорожской и Херсонской областях после атак ВСУ на инфраструктуру моста.