Ван И назвал встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина исторической Фото: REUTERS.

Трехсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа войдет в историю. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Как сказал Ван И на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне, переговоры лидеров трех держав прошли в откровенной, дружественной и конструктивной атмосфере. Ван И назвал состоявшуюся встречу «саммитом мира».

Он также сообщил, что по итогам переговоров стороны достигли ряда договоренностей. При этом подробности этих соглашений министр не раскрыл.

Переговоры состоялись 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это первая в истории встреча руководителей России, США и Китая в трехстороннем формате. Лидеры провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».