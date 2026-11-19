Минобороны опубликовало баннер в стиле GTA VI для службы по контракту Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Министерство обороны России разместило в социальных сетях рекламный пост о контрактной службе в Вооружённых силах, стилистически напоминающий игру Grand Theft Auto (GTA).

Баннер оформлен в духе оригинальных обложек серии игр. На нём изображены российские военнослужащие, включая девушку-оператора БПЛА, а также различные образцы боевой техники.

"Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооруженных Силах России", - гласит подпись к баннеру.

Фото: Минобороны РФ

Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года. На Metacritic игра получила максимальную оценку 99 из 100 от критиков. Стоимость разработки GTA VI оценивается предварительно в 2 млрд долларов, игра заработала на предзаказах за три дня до официального выхода 1,5 млрд.

Ранее KP.RU сообщил, что фанаты GTA атакуют PlayStation Network из-за тысяч жалоб на сбои перед выходом GTA VI. Проблемы начались около 21:12 18 ноября, особенно в Германии, где на сбой пожаловались 7 тыс. человек.