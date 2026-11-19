Сотрудники оборонной компании из Нидерландов Destinus в 2023 году испытывали на Украине ударные БПЛА и помогали украинским войскам запускать их в сторону Воронежа. Фото: REUTERS.

Сотрудники оборонной компании из Нидерландов Destinus в 2023 году испытывали на Украине ударные БПЛА и помогали украинским войскам запускать их в сторону Воронежа. С таким расследованием выступила газета NRC.

Издание выяснило, что в июне того года работники Destinus вместе с ВСУ проводили испытания первых моделей дронов со взрывчаткой. Сотрудники Destinus, увидевшие видеозаписи удара беспилотника по многоэтажке в Воронеже, предположили, что это мог быть их аппарат.

"Они находились на фронте, в районе Харькова, в 280 километрах от места падения, и испытывали первые модели аппаратов, оснащенных взрывчаткой, запуская их в сторону Воронежа", - говорится в материале.

Кроме того, вместо того чтобы остановить испытания, сотрудники компании восприняли произошедшее как подтверждение работоспособности их разработки. Однако сама компания Destinus заявила, что не проводит военных операций, а занимается лишь технической поддержкой.

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