Путин: После атаки ВСУ на Крымский мост с Киевом мы договариваться не будем Фото: REUTERS.

В Китае состоялась встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она стала исторической. На переговорах встретились не просто лидеры ведущих ядерных держав мира, но и два противоположных лагеря.

Президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам своего визита в Китай на саммит АТЭС заявил, что ранее обсуждалась возможность прекращения огня с Киевом в отдельных сферах, однако после атак ВСУ на Крымский мост Москва отказалась от этого.

"Я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал, просил всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться", - отметил глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, однако последующие атаки украинских боевиков на Крымский мост привели к тому, что Москва ни о чем подобном договариваться не будет.

Также Владимир Путин допустил достижение компромиссов по урегулированию украинского конфликта, если киевский режим и его западные спонсоры признают сложившиеся на земле реалии. При этом российский президент усомнился в готовности нынешней украинской верхушки прекратить боевые действия.

Кроме того, глава государства сообщил, что по дипломатическим каналам пригласил представителей ЕС в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Россия готова выслушать их позицию и обсудить существующие разногласия.

Путин напомнил о противоречивой позиции Европы, которая, с одной стороны, говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта, а с другой — продолжает обещать разместить на Украине свои контингенты.

Минтранс РФ сообщил, что пассажирский поезд "Таврия" направлением Москва – Керчь был отправлен со станции Тамань после открытия одного из путей Крымского моста.

Председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Шэньчжэне заявил, что ядерное оружие (ЯО) во всем мире необходимо полностью запретить и ликвидировать, поскольку оно несет огромную опасность для человечества. По его словам, ядерный конфликт нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Ведь в такой войне невозможно выйти победителем, заключил китайский лидер.