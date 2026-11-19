Трамп оценил визит в КНР на 12 из 10 Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп дал оценку своему визиту на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь, указав, что он прошел на "12 из 10".

Глава Белого дома отметил, что в ходе поездки ему удалось выстроить "фантастические" отношения.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера войдет в историю. По его словам, переговоры лидеров трех держав прошли в откровенной, дружественной и конструктивной атмосфере. Ван И назвал состоявшуюся встречу саммитом мира.